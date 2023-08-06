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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان يصل بغداد فى زيارة رسمية

مفوض الأمم المتحدة
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
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أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، وصول مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال الصحاف - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن" مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وصل اليوم إلى بغداد فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام".

وأضاف، أن تورك من المقرر أن يلتقى - خلال الزيارة - الرئاسات الثلاث فى العراق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير العدل، ويزور إقليم كردستان العراق ويلتقى مسؤولى الحكومة، ويزور محافظة البصرة والمحافظ".

مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف بغداد