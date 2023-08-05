أسامة ربيع يكشف تفاصيل غرق القاطرة فهد بقناة السويس| فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل حادث تصادم الناقلة «CHINAGAS LEGEND» والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكليو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدِّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت إنه تم نجاة 6 أشخاص ووفاة أحد العاملين في القاطرة فهد بعد غرقه، وتم العثور على جثة الشخص المتوفى.

وأضاف أن هناك تصادمًا حدث في القاطرة أدى لفتح ثقوب بها ودخول المياه، ولا يمكن الحكم على أسباب غرق القاطرة، مؤكدًا أن هناك تحقيقات تجري الآن لمعرفة أسباب غرق القاطرة.

وتابع، تم وقف حركة الملاحة القادمة من الجنوب، حيث تم تأخير عبور 19 سفينة حتى لا تمر فوق القاطرة الغارقة، موضحًا أن غرق القاطرة كان عند الكيلو 52 في القنطرة.

وأوضح ربيع، أنه تم التحفظ على المركب المملوكة لشركة «هونج كونج» المتسبب في التصادم لحين انتهاء التحقيقات، كما أن هذه المركب كانت تحمل نحو 52 ألف طن غاز، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي أضرار في المركب المتسبب في غرق القاطرة فهد، والتى تعمل في قناة السويس منذ 15 عامًا.