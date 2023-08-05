البريد المصرى ونظيره السودانى يتطلعان لتعزيز التعاون المشترك والتحول الرقمى بين البلدين

التقى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بالدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج مدير عام البريد السوداني والدكتور عادل عبد العزيز الفكي مستشار البريد السوداني بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتحول الرقمي في قطاع البريد.تناول اللقاء مناقشة مستجدات العمل البريدي في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها جمهورية السودان، وحضر اللقاء خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي ونرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة.

أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والسودان، مؤكدًا المكانة الخاصة التي تحظى بها جمهورية السودان لدى الشعب المصري. من جانبه، عبَّر الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج مدير عام البريد السوداني عن شكره للبريد المصري على حسن الاستقبال والدعم خلال الأزمة التي يمر بها السودان، وأشاد بالتعاون المشترك بين البريدين.

وفي إطار دعم السودان خلال هذه الظروف، يعد البريد المصري داعمًا أساسيًا للبريد السوداني، حيث تمت مناقشة إمكانية إطلاق خدمة إرسال طرود تحتوي على مواد غذائية من مصر إلى الشعب السوداني عبر البريد المصري، وذلك للتخفيف عنهم في ظل ندرة المواد الغذائية في السودان بسبب الظروف الحالية، كما تم بحث تسهيل نقل المواد البريدية الواردة من جميع الدول إلى مركز التبادل اللوجستي بمصر لمعالجتها وإعادة إرسالها إلى السودان عبر الشحن البري.

تجمع هذه الزيارة بين الطموح لتحقيق طفرة في أداء البريد السوداني بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، والحرص على تكاتف مؤسسات الدولة المصرية مع السودان ودعم شعبه الشقيق في ظل الأزمة الحالية.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التعاون والتواصل المستمر بين البريدين، والتطلع إلى تحقيق نجاحات متبادلة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في قطاع البريد وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والسودان.