«إنفينكس مصر» تدشن خط إنتاج جديد للهواتف الذكية بمدينة العبور

تم افتتاح خط إنتاج جديد للهواتف الذكية في مصر من قبل شركة إنفينكس مصر، وذلك في أحد المصانع بمدينة العبور. يهدف هذا الخط الجديد إلى تصنيع موديلات جديدة من هواتفها الذكية، وأبرز هذه الموديلات هو هاتف "Infinix smart ٧" والذي يحمل شعار "صنع في مصر".

أعلنت شركة إنفينكس أن هذا الخط الجديد يعد توسعة استثمارية في مصر، مع الاستمرار في عمل الخطوط الإنتاجية القديمة في المنطقة التكنولوجية في أسيوط لتلبية احتياجات السوق المصرية. وحققت الشركة نجاحًا ملحوظاً في تقديم موديلات سلسلة SMART وHOT.

تتميز الخطوط الجديدة للإنتاج بأحدث التقنيات والدقة في صناعة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تجهيز المصنع بمعمل لاختبار جودة الهواتف المنتجة. حيث يخضع الهاتف لعدد كبير من الاختبارات لضمان جودة كل جزء منه، بدءًا من الشاشة والبطارية وصولًا إلى السوفت وير.

وتسعى شركة إنفينكس من خلال هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، حيث يتم تدريبهم من قبل متخصصين في صناعة الهواتف الذكية. وتؤكد الشركة أن العمالة المصرية أثبتت كفاءتها واحترافيتها في هذا المجال.

وتعهدت شركة إنفينكس بالاستمرار في تصنيع هواتفها تحت شعار "صنع في مصر"، بهدف المساهمة في تعزيز الصناعة المحلية. وأشارت إلى أهمية السوق المصرية كمحور استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعبيرها عن أملها في دعم حكومة مصر لتوفير حوافز استثمارية تشجع الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير للأسواق المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إنفينكس قامت بتجميع ثلاثة هواتف في مصنعها بمصر خلال العام الجاري هي: Infinix smart ٧ و HOT ١٢i و HOT ٢٠i، ونالت هذه الهواتف استحسانًا كبيرًا من فئة الشباب بفضل تقديمها لتكنولوجيا حديثة بأسعار منافسة. وشجعت هذه النجاحات الشركة على التوسع في خطوط الإنتاج في مصر من خلال إنشاء مصنع العبور الجديد.

أعلنت شركة إنفينكس أيضًا عن طرح هاتفها الجديد "Infinix smart ٧" في السوق المصري تحت شعار "صنع في مصر". يعد هذا الهاتف جيلًا جديدًا من سلسلة "Infinix Smart"، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين، وخاصةً الشباب، بسعر تنافسي.

تتمتع "Infinix smart ٧" بتصميم عصري ثلاثي الأبعاد، مع تركيز كبير على المتانة، حيث تم اختباره بأكثر من ٢٠٠ اختبار للتأكد من صلابته وملائمته لجميع الظروف ويأتي الهاتف بشاشة عرض IPS LCD بقياس ٦.٦ بوصة فائقة الوضوح، مع دقة وضوح ١٦١٢ × ٧٢٠ بيكسل ومعدل كثافة بيكسلات ٢٦٧ نقطة لكل بوصة. وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل ٨٤.٦٪.

يضم الهاتف أيضًا ذاكرة داخلية بحجم ٦٤ جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى ٢ تيرابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم ٧ جيجابايت، وهو أول هاتف في هذه الفئة يتمتع بهذه المواصفات. وتم تجهيزه بكاميرا خلفية فائقة الوضوح بدقة ١٣ ميجابكسل تعمل بخواص الذكاء الاصطناعي.

يمتلك الهاتف أيضًا بطارية ضخمة بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، تدوم طوال اليوم وتتيح استخدام الهاتف للألعاب والفيديوهات لفترات طويلة. كما يأتي بخيارات أمان متعددة مثل بصمة الإصبع وفتح الوجه لتوفير مستوى أمان عالٍ للمستخدم.