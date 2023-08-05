آدم شيكابالا يظهر بقميص رونالدو.. صور

ظهر "آدم" نجل محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقميص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودى، الذى حصل عليه الفهد الأسمر، بعد انتهاء أحداث المباراة التي جمعت الفريقين فى السعودية بالبطولة العربية.

وظهر آدم شيكابالا بقميص رونالدو، خلال لعبه بكرة القدم، فى المنزل، وحرص لاعب الزمالك على نشر صور نجله عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.

وقرر خوان كارلوس أسوريو، منح فترة راحلة طويلة للاعبي الفريق تصل لـ 20 يومًا، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.