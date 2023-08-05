داليا عبدالرحيم: المرأة رأس حربة في الثورة وأسهمت في إسقاط المشروع المعادي للإنسان والحريات

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، إنه بالحديث عن إنجازات ومكتسبات المرأة خلال 10 سنوات، فيجب الإشارة والقول بأن ثورة 30 يونيو أحبطت مشروع الجماعة الإرهابية للقضاء على الوطن، والقضاء على عماد من أهم أعمدته؛ وهو المرأة.

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال كلمتها فى المؤتمر الوطني لدعم قضايا المرأة المصرية، أن المرأة كانت رأس حربة في الثورة، وأسهمت في إسقاط المشروع المُعادي للإنسان والحريات، والذي يسلب المرأة حقوقها؛ ولذلك يستشيط الإخوان غضبًا من رد كرامة المرأة التي امتهنوها في كل مناسبة، وأبرز مثال الاعتداء على الثائرات أمام قصر الاتحادية واتهامهن باتهامات تتعلق بالشرف والكرامة.

وأوضحت رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، أنه مع بدء مشروع الجمهورية الجديدة حصدت المرأة أكبر المكاسب؛ وهذا يُحسب للقيادة السياسية التي تضع المرأة في أولى أولوياتها، ودعنا نستعرض الإنجازات بالتوثيق والأرقام وليس بالسرد فقط، حيث جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 هو عام المرأة، وأطلق استراتيجية 2030 التي يعمل من خلالها على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتنبني الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على خمسة عناصر، وهي: أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها، وأن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ إلى والحصول على الفرص والموارد، وأن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، وأن تكون للمرأة القدرة في التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابيًا.

وتابعت داليا عبدالرحيم، أن الحكومة وجهت 14% من الموازنة لقضايا المرأة فى آخر 5 سنوات تم منحها العديد من الامتيازات فى الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي للدولة بمحاورها الثلاثة: الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتشغيل، كما تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة من ضمنها قانون المواريث الذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة، أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وتم تغليظ عُقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.

وأشارت إلى أنه يجب أن نقف أمام القرار التاريخي في عام 2021 بدخول السيدات للمرة الأولى في مجلس الدولة والنيابة العامة والذي يعد بمثابة قرار "تاريخى"، حيث إن هناك 11 قاضية يتسلمن عملهن بالنيابة العامة، كما وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الماضى على طلب المستشار حماده الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022، بالإضافة إلى أنه لأول مرة يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة.

وبالنسبة لتمثيل المرأة فى البرلمان أكدت الدكتورة داليا عبدالرحيم، أن هناك حضورًا كبيرًا للمرأة في مجلسي النواب والشيوخ، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتفعيلا كاملا وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها، حيث إن هناك 163 نائبة في مجلس النواب 2021 بنسبة 27% من عدد المقاعد، بالإضافة إلى أن التعيينات ضمت 14 سيدة بخبرات وكفاءات مختلفة، و149 حصلن على المقعد بالانتخاب، موضحا أنه بالعودة للوراء فى مجلس الشعب 2000/2005 كان عدد مقاعد المرأة 11 مقعدا فقط بنسبة 2.42% من عدد أعضاء المجلس البالغ 454،، وفى مجلس الشعب 2005/2010 بلغ عدد مقاعد المرأة نحو 14 مقعدًا منهم 9 مقاعد منتخبة و5 مقاعد بالتعيين بنسبة 3.8% من إجمالى عدد مقاعد المجلس البالغ عددهم 454 عضوا، وفي مجلس الشعب 2010/2012 بلغ عدد مقاعد المرأة نحو 65 مقعدًا منهم 54 مقعدًا بالانتخاب ومقعد واحد بالتعيين بنسبة 12.67% من إجمالى عدد مقاعد المجلس البالغة 513، وفى المجلس الذى كان يسيطر عليه الإخوان كان عدد المقاعد المخصصة للمرأة نحو 9 مقاعد فقط منهم 7 مقاعد بالانتخاب ومقعدين بالتعيين بنسبة 1.77% من إجمالى مقاعد المجلس البالغة 508 مقاعد.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية تولت بعد ذلك منصب المحافظ في عدد من المحافظات، بالإضافة لتوليها منصب نائب المحافظ في الكثير من المحافظات المصرية، وقد أثبتت كفاءتها ونجاحها الكبير في الشارع المصري، وتضم الحكومة 6 وزيرات ونائبتين بنسبة تقترب من 20% من تشكيل الحكومة وهذه سابقة كبيرة في تواجد هذا العدد من الوزيرات.

أما بالنسبة للتمكين الاقتصادي، أوضحت «عبدالرحيم»، أنه تم دعم المرأة اقتصاديًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة، وتوفير قروض بقيمة ٢.٤ مليار جنيه استفاد منها 360 ألف سيدة، كما بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية المشروعات إلى 43%، وتدريب 2065 سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس، حيث بلغت قيمة مبيعات معارض الأسر المنتجة 51 مليون جنيه استفادة 148,3 ألف سيدة من برامج محو الأمية المالية والمصرفية (الشمول المالي).

وأخيرًا: في مجال التمكين الاجتماعي للمرأة، أكدت أنه تم تنظیم 11 لقاء توعويًا للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واستخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات، ومنح 53 ألف شهادة "أمان" للنساء في المناطق الأكثر احتياجًا، وعقد 6279 فعالية ثقافية خاصة بالمرأة، وفي مجال تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح فقد تم تأهيل وتدريب 49 واعظة.