غدا.. إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بذكري افتتاح قناة السويس الجديدة غداً الاحد الموافق ٦ من اغسطس الجاري، وذلك من خلال عدة فقرات وفترات مفتوحة كالتالي:

قناة السويس الجديدة ... شريان الخير

فقرة إذاعية تذاع في فترة الصباح تستضيف خبير اقتصادي لالقاء الضوء علي أهمية قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية إقليميا وعالميا ودورها في زيادة الدخل القومي المصري.

قناة السويس الجديدة ... إرادة شعب

فقرة تذاع في فترة الضحي تلقي الضوء علي الملحمة الوطنية التي سطرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قرر فتح شريان جديد للتنمية والبناء ونجحت إرادة الشعب المصري في تحقيق الحلم بالعمل والاسرار

محلاك يامصري

فقرة إذاعية تذاع في فترة الظهيرة يتم فيها استضافة احد المسئولين في هيئة قناة السويس للحديث عن الكفاءات المصرية التي تعمل في قناة السويس من مرشدين ومهندسين وعمال وفنين والتحديات التي مرت بها هذه الكفاءات.