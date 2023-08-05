وزير الشباب ومحافظ الجيزة يضعان حجر الأساس لحمام سباحة بمركز الشباب الدولى بكفر طهرمس.. صور

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الى مركز الشباب الدولى بكفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التى قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها وتطويرها داخل مركز الشباب.

وشاهد صبحي وراشد عرض من قبل فرق التطوع والجوالة وتم بعدها افتتاح الملعب الخماسي داخل المركز والذي شهد عرض لفريق النسور التابع لوزارة الشباب والرياضة بالاضافة الى استعراض بعض اللاعبين لمهاراتهم بكرة القدم.

وقام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بوضع حجر الاساس لحمام السباحة بمركز الشباب الدولى ، وتفقد صبحي وراشد عقب وضع حجر الاساس لحمام السباحة النشاط الاجتماعي بالمركز ، وكذا القافلة الطبية الشاملة والتى تقدم الخدمة الطبية لاهالى المنطقة وتشمل على عيادات الاسنان والعيون .

ثم استكمل صبحي وراشد جولته بالاطلاع على ما تم من نشاط فى برنامج " مشواري " والتقي وزير الشباب بمجموعة من المتدربين ، وأوضح وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تعمل بصفة مستمرة على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، موضحا أن برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والذي يأتى تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.

وحرص الدكتور اشرف صبحي واللواء أحمد راشد على حضور الجلسة البرلمانية لبرلمان شباب مصر والتى عقدت خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لنزل الشباب الدولى وتوجه وزير الشباب بالشكر الى محافظ الجيزة على دعمه وجهوده فى دعم الشباب بمراكز الشباب .



وشدد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير من قبل وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، بالاضافة تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر والذي يساعد بشكل كبير وفعال فى إتاحة الفرصة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وثمن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده العيادات وسيارات العيادات المتنقلة لحملة ١٠٠ يوم صحة بمركز شباب كفر طهرمس ببولاق الدكرور والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لكافة التخصصات التي تشملها المبادرة إلي جانب رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء والتي تأتى في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة .

كما أكد اللواء أحمد راشد خلال الجلسات الحوارية مع الشباب بمركز شباب كفر طهرمس بأن برلمان الشباب والطلائع يساهم فى تعريف الدولة وقيادتها بتطلعات الشباب وطريقة تفكيركم وتناولهم للقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة .

واضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمت مكوناتها تطوير شامل لمراكز الشباب بالقري المدرجة بالمبادرة للتوسع في مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي والتي تأتى فى مقدمة أولويات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب .

وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الشباب والطلائع مثمناً ذلك المشروع الهام الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة و الذي يأتى كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة الهادفه الي تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية وتنمية دور الشباب في النهوض بالمجتمع

رافق وزير الشباب بجولته العديد من نواب مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة و الدكتور أشرف البجرمى رئيس للإدارة المركزية للمدن الشبابية والاستاذة والاستاذة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب والاستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب والاستاذة ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والاستاذة جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء والاستاذ محمد عبدالنبى رئيس للإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والاستاذ محي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار والدكتور ايهاب الابياري مدير عام المنشآت الرياضية والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة .

