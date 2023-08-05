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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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متحدث الأوقاف: لا خسائر بشرية في حريق باب اللوق.. وحجج الوقف آمنة تمامًا

حريق مبني وزارة الأوقاف
حريق مبني وزارة الأوقاف
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أكد الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عدم وجود أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بالقاهرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه جار حصر أي تلفيات أخرى جراء الحريق بمعرفة اللجان المختصة المعنية، مؤكدًا أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفات عمل الوزارة آمنة تمامًا.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023.
وأحال وزير الأوقاف موضوع الحريق للنيابة العامة وللنيابة الإدارية بكتاب وزارة الأوقاف رقم (150 ص.ج) بتاريخ 5 أغسطس 2023.

الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف حريق مبنى وزارة الاوقاف وزير الاوقاف