السيطرة علي حريق جراج بشارع عز الدين عمر في الطالبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل جراج بشارع الجازية من عز الدين عمر بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج بشارع الجازية من عز الدين عمر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.