محافظ المنوفية يتابع إزالة حالات التعدي على الأراضى الزراعية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون، وتواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهودها في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة .

حيث أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة عن تنفيذ إزالة فورية لـ ( 23) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية (11 قيراطا و21 سهما) وذلك فى الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس الجارى ، مشيرا إلى إزالة (13) حالة تعدى بمركز أشمون على مساحة ( 6 قراريط و4 أسهم) ، وحالتين تعدى بمركزى الباجور وقويسنا بمساحة قيراط ، و كذا إزالة 3 حالات ببركة السبع بمساحة 23 سهما ، وحالتين تعدى بمنوف بمساحة قيراطان ، فيما تم إزالة 3 حالات تعدى ( إصلاح زراعي ) بمساحة قيراط و 15 سهما، كما تم تحرير محضر تقسيم بمركز أشمون بمساحة 3 قراريط، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن تم تحرير (5 آلاف و735) محضر تبوير على مساحة ( 798 فدانا و 2 قيراط) ، وكذا إعادة زراعة (1323) حالة تم تبويرها بمساحة (122 فدان و7 قيراط و 12 سهم ) وتم رفع كافة الأنقاض بها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية .



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق و مقدرات الأجيال القادمة .