التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة الحسينية اليوم التصريح بدفن جثة طفلة عمرها 5 سنوات لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة ربع نقل وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "مكة ه" 5 سنوات جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الاولية حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ربع نقل بها وتحرر المحضر اللازم.