عمدة نيويورك يطالب البيت الأبيض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة اللاجئين

طالب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إيريك آدامز، البيت الأبيض بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في حل أزمة اللاجئين في المدينة والتسريع في إصدار تصاريح العمل لهم.

وألقى آدامز - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - باللوم على البيت الأبيض لعدم إرسال مساعدات مالية وفيدرالية كافية لحل ظاهرة المهاجرين دون مأوى في نيويورك، مضيفا " أن الرئيس الأمريكي جو بايدن باستطاعته أن يمنحنا القدرة على السماح للمهاجرين بالعمل والحصول على وظائف، لأنها لا تندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية وهذا ما نطالب به.. هؤلاء المهاجرون بحاجة ماسة إلى العمل".

يذكر أنه على مدى أكثر من عام وصلت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى مدينة نيويورك من مناطق متفرقة من العالم؛ ما أدى إلى مضاعفة عدد المشردين في المدينة وارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة.