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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاهد.. حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف القديم بوسط البلد

حريق وزارة الاوقاف
حريق وزارة الاوقاف
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حصلت “البوابة نيوز”، على فيديو لحريق شب صباح اليوم السبت، في مبنى وزارة الأوقاف القديم بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة.
وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة حريق مقر وزارة الأوقاف القديم بمنطقة وسط البلد.
وأكد مصدر أمنى عدم وجود إصابات خطيرة حتى الآن، موضحا أن الإصابات عبارة عن اختناقات بسيطة وتم علاجها بواسطة الإسعاف المتمركزة بمحيط الحريق.

وأضاف المصدر أن المبنى خالٍ من معظم الموظفين بعد نقل مقر الوزارة، كما أن اليوم السبت عطلة رسمية.

ويعد المبنى خالٍ من كل الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الإجازة الأسبوعية.
وتواصل قوات الشرطة تسيير الحركة المرورية، فيما دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات لموقع الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وتصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة فى السماء.

https://fb.watch/mdLI0pcVd7/?mibextid=cr9u03

 

 

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