حسام عبدالغفار : «100 يوم صحة» قدمت خدمة مجانية لـ15.5 مليون مواطن

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، تفاصيل تقديم خدمة مجانية لـ 15.5 مليون في 40 يوما ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إن المبادرة تقدم خدمات مرتبطة بالصحة الإنجابية والنفسية وتطعيمات الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

وأضاف أن هذه الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع، ولا تقتصر على فئة بعينها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن “100 يوم صحة” لا تكتفي فقط بالكشف والتشخيص، وإنما تقدم للمواطن ما يحتاجه أيضًا بعد الكشف سواء من تدخل دوائي أو جراحي.

وأشار إلى أن المبادرة لا تشترك فيها مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فقط، ولكن أيضًا تشهد مشاركة من اتحاد العمل الأهلي.