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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ شمال سيناء بالعريش

جوله ميدانيه لمحافظ
جوله ميدانيه لمحافظ شمال سيناء بمدينة العريش
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قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء بجوله ميدانية بمدينة العريش اليوم رافق فيها السيد وكيل الإدارة المركزية لمكتبه اللواء مصطفي محمد مصطفي واللواء  اسامة احمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس ناجي ابراهيم مدير جهاز التعمير والمهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسيه بالمجلس. حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف علي محور الفاتح الساحلي وما وصلت إليه الأعمال كما تفقد المحافظ تطوير المدخل الغربي لمدينة العريش ليتناسب مع تطوير محاور المدينة الرئيسية وللانتهاء من ربط الطريق الدائري الجديد مع الطريق الدولي وتمهيدا لتوسعة الحيز العمراني للمدينة لاستيعاب الزيادات المستقبلية والتنمية الشاملة لمدينة العريش .
 وأكد المحافظ  بأن الدوله لن ينتهي مساهمتها إلى هذا الحد من الدعم بل ستواصل ذلك التطوير إلى أن تصل بشمال سيناء الي مرحله متقدمة بين محافظات مصر وأن القيادة السياسيه تولي اهتماما بالغا بشمال سيناء .

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