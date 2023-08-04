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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمر صلاح في الميركاتو الصيفي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمر صلاح في الميركاتو الصيفي
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أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ،عن التعاقد مع عمر صلاح ،حارس مرمى سموحة ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وتعاقد الاتحاد السكندري مع عمر صلاح ،لمدة موسمين ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،عن إتمام التعاقد مع 
أحمد غنيم  مواليد 1999 ، لاعب نادى سبورتنج و سموحة و منتخب مصر للشباب السابق،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

ويعد اللاعب أحد اللاعبين الواعدين في مركز قلب الدفاع عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادية السابق.

تعاقد الاتحاد السكندري مع اللاعب بعقد يمتد لخمس مواسم قادمة ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ويعد عمر صلاح ،الصفقة الرابعة التي يعقدها الاتحاد السكندري بعد التعاقد مع عمرو صالح ،و وهاني الطامي لاعب المنصورة ،أحمد غنيم خلال فترة الانتقالات الصيفية .

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