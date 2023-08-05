سجل الحكومة البريطانية في القضايا الخضراء يخضع للتدقيق

أثارت سياسة حكومة ريشي سوناك في التنقيب عن النفط غضبًا كبيرًا؛ إذ غطى متظاهرون من منظمة السلام الأخضر منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقماش أسود يوم الخميس الماضي وعلقوا ألواح ضخمة منه من السطح بينما كثفوا حملتهم ضد سياسته.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن رجال من الشرطة البريطانية اعتبروا صعود المتظاهرين إلى سطح منزل في الدائرة الانتخابية في يوركشاير بشمال إنجلترا، بأنه "خرق كبير للأمن".

وخضع سجل سوناك في القضايا البيئية للتدقيق بعد أن قال إنه سيتبع "نهجًا متناسبًا" مع تغير المناخ يوازن بين صافي الطموحات الصفرية والحاجة إلى إبقاء فواتير المستهلكين منخفضة، الأمر الذي أثار غضب المتظاهرين المناخيين الذين عطّلوا الأحداث الرياضية البارزة وحفلات الموسيقى الكلاسيكية والخطب السياسية.

وذكرت «رويترز» أن وزراء سوناك أدخلوا قوانين جديدة لتضييق الخناق على تكتيكات المتظاهرين "البيئية" بما في ذلك السير البطيء في الطرق المزدحمة و"الإغلاق" على المباني أو البنية التحتية.



«السلام الأخضر» تخير سوناك بين النفط ومستقبلهم

وأظهرت الصور التي نشرتها منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة على الإنترنت يوم الخميس المتظاهرين فوق المبنى بينما كتب على لافتة كتب عليها "ريشي سوناك - أرباح النفط أم مستقبلنا؟" بحجة أنهم بحاجة إلى "قائد مناخي، وليس ناشط مناخي" قالوا إنهم ينقلون الرسالة مباشرة إلى سوناك لأنه وقع على مجموعة من تراخيص استخراج النفط والغاز الجديدة.

وقالت السلام الأخضر، إنها كانت تحتج أيضًا على التطوير المقترح لحقل Rosebank النفطي Equinor (EQNR.OL)، والذي يخضع لقرار استثماري نهائي.

وقال بيتر ووكر، النائب السابق لقائد شرطة شمال يوركشاير، لإذاعة "إل بي سي"، إنه "مندهش مما وصفه بأنه" خرق كبير للأمن ". وقالت منظمة السلام الأخضر إنهم حرصوا على عدم تواجد أي شخص في المبنى.

كما تم تنظيم احتجاج منفصل خارج المقر والمكتب الرسميين في داونينج ستريت يوم الخميس.

ولفتت «رويترز» إلى أن بريطانيا حددت في عام ٢٠١٩ هدفًا خالصًا لانبعاثات الكربون لعام ٢٠٥٠ وسارعت في بناء قدرتها على الطاقة المتجددة. لكن الحرب الروسية الأوكرانية سلطت الأضواء على أمن الطاقة؛ إذ التزمت الحكومة يوم الاثنين الماضي بمنح مئات التراخيص لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة، كما وافقت على أول منجم جديد للفحم العميق منذ عقود في ديسمبر.

وأظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الأربعاء الماضي أن ٦٧٪ من الناخبين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع القضايا البيئية بشكل سيئ، وهو أسوأ تصنيف منذ منتصف عام ٢٠١٩ عندما بدأت YouGov في تتبع الرأي العام بشأن هذه القضية.

كما يشعر البعض في حزب المحافظين بزعامة سوناك بالقلق من التراجع المتصور لرئيس الوزراء عن الالتزامات البيئية؛ إذ قال أحد الوزراء، الذي استقال في يونيو، إن سوناك لم يكن مهتمًا بالقضايا الخضراء.

ودافع سوناك عن سجله البيئي يوم الأربعاء، قائلًا: "إن بريطانيا قامت بعمل أفضل من الدول الكبرى الأخرى في خفض انبعاثات الكربون".

وقال مصدر في مكتبه يوم الخميس ردًا على الاحتجاج: "لا نعتذر عن اتباع النهج الصحيح لضمان أمن الطاقة لدينا، وذلك باستخدام الموارد المتوفرة لدينا هنا في الوطن لذلك لا نعتمد أبدا على معتدين لطاقتنا".

