تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم السبت 5 أغسطس 2023.

القاهرة

الفجْر: 4:39 am الشروق: 6:16 am الظُّهْر: 1:01 pm العَصر: 4:38 pm المَغرب: 7:46 pm العِشاء: 9:12 pm

الإسكندرية

الفجْر: 4:41 am الشروق: 6:20 am الظُّهْر: 1:07 pm العَصر: 4:45 pm المَغرب: 7:53 pm العِشاء: 9:20 pm

أسيوط

الفجْر: 4:49 am الشروق: 6:22 am الظُّهْر: 1:03 pm العَصر: 4:35 pm المَغرب: 7:43 pm العِشاء: 9:06 pm

أسوان

الفجْر: 5:25 am الشروق: 6:55 am الظُّهْر: 1:30 pm العَصر: 4:56 pm المَغرب: 8:06 pm العِشاء: 9:25 pm

بني سويف

الفجْر: 4:43 am الشروق: 6:18 am الظُّهْر: 1:02 pm العَصر: 4:37 pm المَغرب: 7:45 pm العِشاء: 9:09 pm

سوهاج

الفجْر: 4:47 am الشروق: 6:20 am الظُّهْر: 12:59 pm العَصر: 4:29 pm المَغرب: 7:38 pm العِشاء: 9:00 pm

السويس

الفجْر: 4:34 am الشروق: 6:11 am الظُّهْر: 12:56 pm العَصر: 4:33 pm المَغرب: 7:40 pm العِشاء: 9:06 pm

المنصورة

الفجْر: 4:35 am الشروق: 6:14 am الظُّهْر: 1:01 pm العَصر: 4:39 pm المَغرب: 7:47 pm العِشاء: 9:14 pm

طنطا

الفجْر: 4:38 am الشروق: 6:16 am الظُّهْر: 1:02 pm العَصر: 4:40 pm المَغرب: 7:48 pm العِشاء: 9:15 pm

دمياط

الفجْر: 4:32 am الشروق: 6:11 am الظُّهْر: 12:59 pm العَصر: 4:38 pm المَغرب: 7:46 pm العِشاء: 9:13 pm

كفر الشيخ

الفجْر: 4:37 am الشروق: 6:16 am الظُّهْر: 1:02 pm العَصر: 4:41 pm المَغرب: 7:49 pm العِشاء: 9:16 pm