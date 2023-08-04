انطلاق مهرجان الدراجات النارية في رأس البر

استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الدرجات النارية والسيارات الرياضية ، حيث تم التنسيق للفعاليات بالتعاون بين مديريتي الأمن والشباب والرياضة ووسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

بدأت الجولة صباح اليوم بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية بدءًا من مدينة المنصورة الجديدة ثم التوجه لقرية الناقر على الطريق الساحلي .

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‏ثم التوجه لمدينة دمياط مرورًا بالطريق الموازي للنيل ، وصولاً لمدينة رأس البر واختتمت الجولة في نهاية اليوم بشارع النيل بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية .

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‏يأتي المهرجان في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة والتعريف بالمدن التي شملتها الجولة وكذا تسليط الضوء على الرياضات المختلفة وكيفية توظيفها إيجابيًا على المستويين الفردي والمجتمعي .

