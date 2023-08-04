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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مهرجان الدراجات النارية في رأس البر

رأس البر
رأس البر
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 استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف  نواب المدينة؛ اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الدرجات النارية والسيارات الرياضية ، حيث تم التنسيق للفعاليات بالتعاون بين مديريتي الأمن والشباب والرياضة ووسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

بدأت الجولة صباح اليوم بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية بدءًا من مدينة المنصورة الجديدة ثم التوجه لقرية الناقر على الطريق الساحلي .

‏ثم التوجه لمدينة دمياط مرورًا بالطريق الموازي للنيل ، وصولاً لمدينة رأس البر واختتمت الجولة في نهاية اليوم بشارع النيل بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجة نارية و١٥ سيارة رياضية .

‏يأتي المهرجان في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة والتعريف بالمدن التي شملتها الجولة وكذا تسليط الضوء على الرياضات المختلفة وكيفية توظيفها إيجابيًا على المستويين الفردي والمجتمعي .
 

 

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط راس البر