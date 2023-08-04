حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة ، بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43126 طن تشمل : 19039 طن يوريا و 13476 طن كلينكر و 61 طن ملح و 3800 طن مولاس و 6750 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40365 طن تشمل : 3388 طن ابلاكاش و 9954 طن كسب فول صويا و 2547 طن نواتج و 1100 طن ذرة و 1436 طن خشب زان و 9179 طن خردة و 1816 طن رخام و و 45 طن ملح و 7000 طن قمح و 3900 طن قمح مطحون .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1281 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 369 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3640 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 181151 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152351 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة .

في سياق آخر، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه انعقدت خلال يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري قافلة بقرية المشروع بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ٩٥٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٠حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة بالإضافة إلى إجراء ٣٢٠ تحليل معملى و فحص ٢٦ حالة بالأشعة و ٢٢ حالة أخرى بالسونار.