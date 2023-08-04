ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن قبل توزيعه في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمدينة رشيد، أسفرت عن ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن “الباكتة” الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس و لردع المخالفين.