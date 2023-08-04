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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 810 مواطنين فى قافلة طبية مجانية بنجع السباعي بقنا

قافلة طبية بالمجان
قافلة طبية بالمجان بقنا
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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا: إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 810 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 266 حالة طب اطفال ، 265 حالة جراحة عظام ، 84 حالة أمراض باطنة ، 62 حالة أمراض نساء وتوليد ، 59 حالة طب وجراحة الفم والأسنان ، 48 حالة جراحة عامة ، 26 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 100 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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و من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٨ مواطنا .

أشرف الداودى محافظ قنا اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة التخصصات الطبية الاكثر احتياجا الخدمات الطبية