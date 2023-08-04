روسيا: لا أمل في تحسن العلاقات مع لندن بعد تغيير السفير البريطاني

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن روسيا ليس لديها آمال في تحسن العلاقات مع المملكة المتحدة بعد تغيير السفير البريطاني لدى موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، ردا على سؤال حول إذا ما كانت موسكو ولندن ستتجهان نحو علاقات بناءة بينهما: "لا، ليس هناك شيء من ذلك، ولا توجد آمال بتحسن العلاقات مع المملكة المتحدة بعد تغيير السفير البريطاني".

وتعتبر المملكة المتحدة بجانب أمريكا والاتحاد الأوروبي من أكثر الدول، التي فرضت عقوبات على موسكو جراء حربها ضد أوكرانيا.