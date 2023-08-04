الفاو: ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بسبب أزمة اتفاق الحبوب

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في يوليو الماضي، متأثرة بإنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود والتي كانت تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج إضافة إلى القيود الجديدة على الأرز.

وبلغ مؤشر الفاو لأسعار السلع الغذائية، ارتفع في يوليو بنسبة 13% عن الشهر السابق بينما انخفض بنسبة 11.8% عن يوليو من العام الماضي 2022.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة وزعته فى جنيف أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بقفزة حادة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية الذي ارتفع بنسبة 12.1 % عن شهر يونيو الماضي وذلك بعد سبعة أشهر من التراجعات المتتالية، إضافة إلى أسعار زيت عباد الشمس الدولي بنسبة تزيد عن 15% في الشهر، وعزت المنظمة ذلك إلى تجيدد الشكوك المحيطة بالإمدادات القابلة للتصدير بعد قرار الاتحاد الروسي إنهاء تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.

وذكر التقرير، أنه بالنسبة لأسعار الحبوب فإن مؤشر المنظمة انخفض بنسبة 0.5 % عن شهر يونيو مدفوعا بانخفاض بنسبة 4.8 % في الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بسبب زيادة الإمدادات الموسمية من الذرة من المحاصيل الجارية في الأرجنتين والبرازيل وربما إنتاج أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة في نفس الوقت الذي ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 1.6 % وهي أول زيادة شهرية لها في تسعة أشهر بسبب عدم اليقين بشأن الصادرات من أوكرانيا وكذلك استمرار ظروف الجفاف في أمريكا الشمالية.

ارتفاع مؤشر الأرز

وأضافت المنظمة، أنه فيما يخص الأرز فقد ارتفع مؤشر جميع أنواعه بنسبة 2.8 % على أساس شهري و19.7 % على مدار العام ليصل إلى أعلى مستوى أسمي له منذ سبتمبر 2011 وذلك على خلفية حظر الهند في 20 يوليو الماضي على صادراتها من أنواع من الأرز.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من أن هذا الضغط التصاعدي لأسعار الأرز يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي لقطاع كبير من سكان العالم وخاصة الأكثر فقرا والذين يخصصون حصة أكبر من دخولهم لشراء الغذاء.