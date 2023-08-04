حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز الحسينية بإزالة تعدي علي مساحه 100متر بنطاق الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله لإزاله الدور الثاني عشر بشارع طلبه عويضه برج الأنوار وتمت الإزاله كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه المتعديين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطويحر بإزالة كليا لسور بالأعمدة المسلحة والطوب الأحمر على مساحة 4 قيراط بناحية بني جري وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبوكبير تم ازالة شدة خشبية لدور أول علوي مقام علي مساحة 140م بناحية عزبة حسين بيه بندر ابوكبير وتم ازالة الشدة بالكامل.

وتم إزالة شدة خشبية لدور أول علوي مقام على مساحة 60م بالوحده المحلية بأولاد موسي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.