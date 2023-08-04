الخارجية الروسية: الرياض ستُطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 02:27 م

أكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن المملكة العربية السعودية أبلغت روسيا بأنها ستُطلعها على نتائج الاجتماع حول أوكرانيا، المقرر عقده في جدة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية دون الكشف عن هويته، اليوم الجمعة: "لقد أبلغنا أصدقاؤنا السعوديون، إنهم سيطلعوننا على نتائج الاجتماع، نحن لدينا اتصال معهم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت في وقت سابق عن دبلوماسيين أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة خلال شهر أغسطس الحالي وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة باستثناء روسيا.. مشيرة إلى أنه ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات للمشاركة في الاجتماع أوكرانيا ومصر وإندونيسيا والمكسيك وتشيلي وزامبيا.

وأوضحت أنه أكدت المشاركة في الاجتماع كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أكد أن الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا الأهداف المطروحة أمامه.