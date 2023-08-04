ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عزيز الشافعى: مبحبش المهرجانات وخلاص راحت عليها

عزيز الشافعى
عزيز الشافعى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الملحن عزيز الشافعى على المهرجانات أنه لا يحب هذا النوع من الموسيقى، وأنه لا يعتبر المهرجانات محل تقييم ونقد فنى، وأنها بعلم الموسيقى والتعريف الموسيقى لا تعتبر فن، ولكن بالقياس بالزاويه الأخرى للفن هى تقدم متعه.

وتابع فى تصريحات خاصة ل برنامج حبر سرى "بضايق لما بسمع مهرجان، لكن خلاص هى انتهت عشان خلاص بيشتغلوا حاجات تانيه اللى فتح مطعم أو قهوه او مقلة لب".

وأضاف الشافعى "فى ناس منهم صوتهم حلو بجد، وده ممكن يكمل وفى منهم خلاص متصدر المشهد بأخبار عن جواز وطلاق مش بالفن اللى بيقدمه، عكس من خمس سنين مثلا كانت موضتهم".

عزيز الشافعى حبر سري المهرجانات الموسيقى