عزيز الشافعى: مبحبش المهرجانات وخلاص راحت عليها

علق الملحن عزيز الشافعى على المهرجانات أنه لا يحب هذا النوع من الموسيقى، وأنه لا يعتبر المهرجانات محل تقييم ونقد فنى، وأنها بعلم الموسيقى والتعريف الموسيقى لا تعتبر فن، ولكن بالقياس بالزاويه الأخرى للفن هى تقدم متعه.

وتابع فى تصريحات خاصة ل برنامج حبر سرى "بضايق لما بسمع مهرجان، لكن خلاص هى انتهت عشان خلاص بيشتغلوا حاجات تانيه اللى فتح مطعم أو قهوه او مقلة لب".

وأضاف الشافعى "فى ناس منهم صوتهم حلو بجد، وده ممكن يكمل وفى منهم خلاص متصدر المشهد بأخبار عن جواز وطلاق مش بالفن اللى بيقدمه، عكس من خمس سنين مثلا كانت موضتهم".