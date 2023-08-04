التحفظ على جثة مجهولة الهوية بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي

استقبل مستشفى بلبيس المركزى صباح اليوم الجمعة، جثة مجهولة الهوية لشاب فى بداية العشرينات حيث عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية بنطاق مركز بلبيس وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب فى بداية العشرينات مجهول الهوية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة.