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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

11 نصيحة مهمة للحافظ على «الكبد».. تعرف عليها

ارشيفية - الكبد
ارشيفية - الكبد
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يعد «الكبد» من اهم الاعضاء فى جسم الانسان، لذلك من المهم العناية بشكل خاص بهذا العضو الحيوي، والحرص على تجنب العدوى،  وتقدم «البوابة نيوز» بعض النصائح المهمة للحفاظ عليه.

1- التطعيم: يجب الحصول على تطعيم ضد التهاب الكبد A وB لتقليل خطر الإصابة.  

2- ممارسة الجنس الآمن: استخدم الواقي الذكري للحماية من الأمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك التهاب الكبد B وC. 
3- تجنب مشاركة الأغراض الشخصية: تجنب مشاركة شفرات الحلاقة، وفرشاة الأسنان، أو أي أغراض شخصية قد تلامس الدم.
4- الحرص على النظافة وذلك من خلال غسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام لمنع انتشار العدوى.   
5- اختيار مكان آمن لـ الوشم والثقب: تأكد من التعقيم المناسب للمعدات واستخدم متخصصين مرخصين للوشم والثقب.   
6- الحد من استهلاك الكحول: الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يضر الكبد.   
7- الحفاظ على نظام غذائي صحي: استهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون،  قلل من تناول الدهون المشبعة والأطعمة السكرية. 

8- ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على وزن صحي، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.  

9- كن حذرًا مع الأدوية: اتبع جرعات الأدوية الموصوفة، وتجنب استخدام الأدوية التي قد تضر بالكبد دون إشراف طبي مناسب. 

10- الحصول على فحوصات طبية منتظمة: يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة في الكشف عن مشاكل الكبد في وقت مبكر ومراقبة صحة الكبد.  

11- ممارسة التعامل الآمن مع الأغذية: تأكد من طهي الطعام جيدًا وممارسة سلامة الأغذية لمنع العدوى المنقولة عن طريق الأغذية.

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