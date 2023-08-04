11 نصيحة مهمة للحافظ على «الكبد».. تعرف عليها

يعد «الكبد» من اهم الاعضاء فى جسم الانسان، لذلك من المهم العناية بشكل خاص بهذا العضو الحيوي، والحرص على تجنب العدوى، وتقدم «البوابة نيوز» بعض النصائح المهمة للحفاظ عليه.

1- التطعيم: يجب الحصول على تطعيم ضد التهاب الكبد A وB لتقليل خطر الإصابة.

2- ممارسة الجنس الآمن: استخدم الواقي الذكري للحماية من الأمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك التهاب الكبد B وC.

3- تجنب مشاركة الأغراض الشخصية: تجنب مشاركة شفرات الحلاقة، وفرشاة الأسنان، أو أي أغراض شخصية قد تلامس الدم.

4- الحرص على النظافة وذلك من خلال غسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام لمنع انتشار العدوى.

5- اختيار مكان آمن لـ الوشم والثقب: تأكد من التعقيم المناسب للمعدات واستخدم متخصصين مرخصين للوشم والثقب.

6- الحد من استهلاك الكحول: الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يضر الكبد.

7- الحفاظ على نظام غذائي صحي: استهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، قلل من تناول الدهون المشبعة والأطعمة السكرية.

8- ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على وزن صحي، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

9- كن حذرًا مع الأدوية: اتبع جرعات الأدوية الموصوفة، وتجنب استخدام الأدوية التي قد تضر بالكبد دون إشراف طبي مناسب.

10- الحصول على فحوصات طبية منتظمة: يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة في الكشف عن مشاكل الكبد في وقت مبكر ومراقبة صحة الكبد.

11- ممارسة التعامل الآمن مع الأغذية: تأكد من طهي الطعام جيدًا وممارسة سلامة الأغذية لمنع العدوى المنقولة عن طريق الأغذية.