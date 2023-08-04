كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان القولون ؟.. «الصحة» تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف توعوى، تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كيفية الحماية من الإصابة بسرطان القولون.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق الحماية من الإصابة بسرطان القولون، تمثلت في تجنب الآتي:

- اللحوم الحمراء

- الزيوت المهدرجة

- المياه الغازية

- اتباع نظام غذائي صحي

- التعامل مع زوائد القولون والالتهابات المناعية وعلاجها

- الامتناع التام على التدخين.

وفى سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة 100 يوم صحة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، فضلًا عن تكثيف تواجد الحملة في المنافذ البرية والبحرية والحجر الصحي بالمطارات خاصةً ذات الترددات المرتفعة، والتواجد بالأماكن ذات الكثافة المرتفعة ومن بينها الأماكن الحدودية والساحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتحسين الصحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات اللازمة بمختلف أشكالها في كافة التخصصات الطبية.

كما تابع وزير الصحة والسكان، مستجدات العمل ضمن حملة 100 يوم صحة، وذلك في إطار متابعته اليومية لمعدلات الانجاز، لافتًا إلى تقديم أكثر من 15 مليون و150 ألف خدمة خلال الـ 39 يوم منذ انطلاق الحملة، من بينهم 4 مليون خدمة خاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث ارتفع معدل تقديم الخدمات الخاصة بها بنسبة 79% عن معدلات العمل بخلاف الحملة، فضلًا عن تلقي 21811 استفسار من خلال الخط الساخن، والتواصل مع 1082627 من خلال فرق التواصل المجتمعي.