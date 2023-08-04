كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالحرب بسبب تسليح تايوان

انتقدت كوريا الشمالية تقديم حزمة أسلحة أمريكية لتايوان واتهمت الولايات المتحدة بأنها تدفع التوترات في المنطقة إلى “نقطة إشعال حرب أخرى”، وذلك حسبما أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية اليوم الجمعة.

وكشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لتايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار يوم الجمعة1 بينما أقر الكونجرس تقديم أسلحة تصل قيمتها لمليار دولار إلى الجزيرة في موازنة عام 2023.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال ماينجيونج ريم المدير العام لإدارة الشؤون الصينية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الخطة “استفزاز عسكري وسياسي خطير وانتهاك صارخ” لمبدأ الصين الواحدة.

وقال البيان: "إنها النية الأمريكية الشريرة لتحويل تايوان إلى قاعدة متقدمة ضد الصين وخندق على خط المواجهة لتنفيذ استراتيجيتها لردع الصين".

وأضاف البيان "منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما فيها شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان ليست مسرحا للنشاط العسكري الأمريكي ولا موقعا لتجارب الحرب".

وحذر البيان الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن غاليًا لاستفزاز المصالح الأساسية للصين"

واجتمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع وفد صيني في بيونغ يانغ

الأسبوع الماضي، وتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستوى مرتفع جديد.