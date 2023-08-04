تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٧ ص

الشروق ٥:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب ٦:٤٧ م

صلاة العِشاء ٨:١٤ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٣٩ ص

الشروق ٥:١٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٤٦ م

صلاة المَغرب ٦:٥٥ م

صلاة العِشاء ٨:٢٢ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤٧ ص

الشروق ٥:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٦:٤٤ م

صلاة العِشاء ٨:٠٧ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص

الشروق ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣١ م

صلاة العَصر ٣:٥٦ م

صلاة المَغرب ٧:٠٧ م

صلاة العِشاء ٨:٢٧ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٤١ ص

الشروق ٥:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٦:٤٦ م

صلاة العِشاء ٨:١١ م

دمياط

صلاة الفجْر ٣:٣٠ ص

الشروق ٥:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب ٦:٤٧ م

صلاة العِشاء ٨:١٦ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٣١ ص

الشروق ٥:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٦:٤٤ م

صلاة العِشاء ٨:١١ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص

الشروق ٥:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٦:٣١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٥ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤٦ ص

الشروق ٥:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٤٠ م

صلاة العِشاء ٨:٠٢ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص

الشروق ٥:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٩ م

صلاة المَغرب ٦:٤٨ م

صلاة العِشاء ٨:١٦ م

