تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:٣٧ ص
الشروق ٥:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٨ م
صلاة المَغرب ٦:٤٧ م
صلاة العِشاء ٨:١٤ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:٣٩ ص
الشروق ٥:١٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٤٦ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:٢٢ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٤٧ ص
الشروق ٥:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:٤٤ م
صلاة العِشاء ٨:٠٧ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣١ م
صلاة العَصر ٣:٥٦ م
صلاة المَغرب ٧:٠٧ م
صلاة العِشاء ٨:٢٧ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٤١ ص
الشروق ٥:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٦:٤٦ م
صلاة العِشاء ٨:١١ م
دمياط
صلاة الفجْر ٣:٣٠ ص
الشروق ٥:١٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٨ م
صلاة المَغرب ٦:٤٧ م
صلاة العِشاء ٨:١٦ م
إسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٣١ ص
الشروق ٥:١٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:٤٤ م
صلاة العِشاء ٨:١١ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص
الشروق ٥:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٦:٣١ م
صلاة العِشاء ٧:٥٥ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٤٦ ص
الشروق ٥:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٤٠ م
صلاة العِشاء ٨:٠٢ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٩ م
صلاة المَغرب ٦:٤٨ م
صلاة العِشاء ٨:١٦ م