شيكابالا: التوفيق غاب عن الزمالك أمام النصر السعودي

قال شيكابالا لاعب الزمالك، أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مباراة قوية أمام النصر السعودي اليوم الخميس، الإ أن التوفيق غاب عن الزمالك لانه كان الأفضل في المباراة.

أضاف شيكابالا في تصريحات عقب اللقاء، اللاعبين الكبار يستغلون الفرص القليلة لتسجيل الأهداف وهذا مع حدث مع كريستيانو رونالدو الذى استغل فرصه وحيدة له خلال اللقاء وسجل التعادل في لحظات عدم تركيز من لاعبي الزمالك.

وتابع شيكابالا، الزمالك أسم كبير وله جماهير عريقة وكنا نتمنى التأهل ولكن اللاعبين لم يقصروا وأوجه لهم الشكر، وسنستعد جيدا للموسم الجديد المقبل.

وتعادل فريق الزمالك بنتيجة 1-1 مع فريق النصر السعودي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل النصر السعودي بهدف قاتل في الدقيقة 87 عن طريق كريستيانو رونالدو.

وبذلك ودع الزمالك رسميا البطولة العربية للأندية مبكرا من دور المجموعات ويتأهل من المجموعة الثالثة للدور ربع النهائي كل من النصر السعودي، والشباب السعودي، كما ودع فريق الاتحاد المنيستيري البطولة مع الزمالك ايضا.