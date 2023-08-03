فخري الفقي: منح الموافقة الذهبية خطوة مهمة للاستثمار الأجنبي والمحلي

قال الدكتور فخري الفقي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منح الموافقة الواحدة أو الذهبية للمستثمرين المصريين أو الأجانب خطوة مهمة جدا لخدمة الاستثمار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” والمذاع عبر قناة “ًدي ام سي”: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص، وهناك 22 قرار خرج من المجلس الأعلى للاستثمار ومن المقرر أن يتم تفعليها من خلال قرارات تنفيذية للوزارات المختلفة ومجلس الوزراء.

وتابع فخري الفقي: تعديلات قانون الاستثمار تستهدف منح المستثمرين حوافز عديدة، وجرى تعديل عدة مواد في قانون الاستثمار في لجنة الشؤون الاقتصادية، ومن المهم أن الشركات المملوكة للدولة لم تتمتع مجددا من الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تميزها في السابق عن القطاع الخاص.