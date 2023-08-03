نشرة الحوادث| طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة.. مصرع شخص في حادث لودر

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بالمرج، مصرع شخص في حادث لودر أعلى محور الضبعة بالشيخ زايد، السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الشابو بالأزبكية .. وإليكم التفاصيل.



طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بالمرج

https://www.albawabhnews.com/4849982

مصرع شخص في حادث لودر أعلى محور الضبعة بالشيخ زايد

https://www.albawabhnews.com/4850005

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الشابو بالأزبكية

https://www.albawabhnews.com/4849945

إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بالطريق السريع بالعياط



https://www.albawabhnews.com/4849897

القبض على مسجل خطر ألقى مادة مشتعلة خلال مشاجرة لشقيقه مع جاره بمصر الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4849864



حريق يلتهم محتويات مصنع مطبوعات ورقية بمدينة 6 أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4849847