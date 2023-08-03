نشرة الحوادث| طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة.. مصرع شخص في حادث لودر

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بالمرج، مصرع شخص في حادث لودر أعلى محور الضبعة بالشيخ زايد، السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الشابو بالأزبكية .. وإليكم التفاصيل.
طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بالمرج
https://www.albawabhnews.com/4849982
مصرع شخص في حادث لودر أعلى محور الضبعة بالشيخ زايد
https://www.albawabhnews.com/4850005
السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الشابو بالأزبكية
https://www.albawabhnews.com/4849945
إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بالطريق السريع بالعياط
https://www.albawabhnews.com/4849897
القبض على مسجل خطر ألقى مادة مشتعلة خلال مشاجرة لشقيقه مع جاره بمصر الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4849864
حريق يلتهم محتويات مصنع مطبوعات ورقية بمدينة 6 أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4849847