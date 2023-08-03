وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية “صناعي، زراعي، تجاري”، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأفاد المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، بأن طلاب التعليم الفني أدوا الامتحانات في المواد التخصصية لجميع الشعب الفنية، وكان عدد طلاب التعليم الصناعي ٢٠٣ طلاب وطالبات من إجمالي ٢١٤ طالبا وطالبة، أما طلاب التعليم التجاري وكان عددهم ٣٤ طالبا وطالبة من إجمالي عدد ٣٥ طالبا وطالبة وطلاب التعليم الزراعي كان عددهم ٤طلاب من إجمالي ٥ طلاب وطالبات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتستمر الامتحانات حتى ٢٠٢٣/٨/٨ ويتم أداء الامتحانات العملية يوميًا عقب انتهاء الامتحانات التجريبية على أن تستكمل الامتحانات العملية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٨/٧، علمًا بأنه عدد المهمات العلمية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب البرامج المطورة ذات المناهج المبذولة وفقًا لمنهجية الجدارات المنهجية المطلوبة في سوق العمل ٣٥ مهمة لعدد ٣٣ برنامجا ويتم مشاركة ممثلي سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دراسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.