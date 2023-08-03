انهيار جسر سريع في شمال الصين بسبب الفيضانات

انهار جسر على طريق سريع في شمال الصين بسبب الفيضانات المفاجئة التي سببتها الأمطار الغزيرة ، وسقطت سيارتان في النهر ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الخميس ، حيث تشهد أجزاء من الصين أسوأ فيضانات منذ عقود.

لم تكن هناك خسائر معروفة حتى بعد ظهر اليوم الخميس بعد انهيار جسر عبر نهر ماي على طول طريق هاربين-مودانجيانغ السريع في مقاطعة هيلونغجيانغ ، وفقًا لما ذكرته صحيفة بكين نيوز. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية سيارتين متضررتين بشدة تطفوان في الماء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عملية الإنقاذ جارية وأغلق جزء من الطريق السريع.

وتشهد الصين فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء عديدة من البلاد. وقالت سلطات الطقس إن العاصمة بكين سجلت أكبر هطول للأمطار منذ 140 عامًا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية حيث غمرت بقايا إعصار دوكسوري المنطقة وحولت الشوارع إلى قنوات حيث استخدمت أطقم الطوارئ قوارب مطاطية لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل.

وتم تأكيد وفاة منقذ ثان يوم الخميس في منطقة بكين ومقاطعة خبي المحيطة ، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 22. كان ليو جيانمين ، 47 عامًا ، يعمل مع منظمة بلو سكاي ريسكيو ، وهي منظمة غير حكومية تركز على جهود الإغاثة ، عندما سقط. في المياه في بلدة Fozizhuang ، وفقا للمنظمة. تم انتشال جثته في وقت لاحق.

وأعلن وفاة منقذة أخرى يوم الأربعاء بعد أن انقلب القارب المطاطي الذي كانت تستقله في نهر يتدفق بسرعة.

وكانت تشوزو من أكثر المناطق تضررا ، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة خبي المتاخمة لجنوب غرب بكين. وأفادت وسائل إعلام رسمية أنه تم إرسال حوالي ألف عامل إنقاذ إلى المدينة ، وتم إجلاء أكثر من 125 ألف شخص.

في هيلونغجيانغ ، حيث انهار جسر الطريق السريع ، تجاوزت مستويات المياه على نهر ماي مستويات الأمان بمقدار 50 سم (19.7 بوصة) ، مما يشير إلى استمرار مخاطر الفيضانات.

من ناحية أخرى ، حذرت السلطات في مقاطعة شاندونغ الشرقية من مخاطر الفيضانات مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر تشانغوي.

نجت الصين إلى حد كبير من إعصار خانون ، الذي ضرب اليابان يوم الخميس ، وألحق أضرارًا بمنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أوكيناوا وجزر أخرى. كان المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين يتوقع في البداية أن يصل الإعصار إلى اليابسة في مقاطعة تشجيانغ جنوب شرق البلاد ، حيث استدعت السلطات المحلية السفن إلى الميناء وأوقفت خدمات عبارات الركاب.

بعد ظهر يوم الخميس ، قال المركز إن الإعصار سوف يجلب رياحًا قوية وأمطارًا قوية على ساحل تشجيانغ خلال ليلة الخميس وصباح الجمعة ، لكنه سيتراجع نحو اليابان ليلاً حيث ستضعف شدته تدريجياً.

في غضون ذلك ، تمت استعادة إمدادات المياه في منطقة مينتوغو التي يقطنها أكثر من 260 ألف شخص في غرب بكين والتي تضررت بشدة من الفيضانات ، مما أدى إلى إجلاء الآلاف.

تعهدت العديد من المنظمات بما في ذلك Apple وتطبيق توصيل الطعام Meituan وجمعية الصليب الأحمر الصينية يوم الخميس بتقديم تبرعات للمساعدة في جهود الإغاثة في منطقة بكين.