تركيب 45 جهاز مراقبة بمحطات مياه الشرب بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة انتهت من تركيب 32 جهاز لقياس التصرفات، وعدد 13 جهاز لنقل البيانات بعدد 50 محطة مياه مرشحة ونقالى ومطورة ارتوازى، موضحا أن الهدف من تركيب تلك الأجهزة هو حساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.

وأوضحت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أنه تم توفير عدد 21 جهاز قياس تصرفات المياه وعدد 13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه وعدد 12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وأشار المهندس محمود البحيرى مدير ادارة التحكم فى الفاقد أنه تم الانتهاء من إنشاء برنامج اسكادا لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم اونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى، وأنه من المستهدف ان تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار الثلاث سنوات القادمة وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والحد من فاقد المياه.