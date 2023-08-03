بالصور.. انتهاء فعاليات ورشة السينوغرافيا بمهرجان كلباء المسرحي

شهد المركز الثقافي فى مدينة كلباء الإماراتية فعاليات وختام ورشة السينوغرافيا التي أقيمت في إطار النسخة العاشرة من دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة سنوياً، وتشتمل على ثلاث ورشات تدريبية، هدفها تمكين هواة المسرح من مبادئ وأساسيات إنجاز العروض المسرحية، وذلك قبل مشاركتهم في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته العاشرة في الفترة 22-27 سبتمبر المقبل.

وفي حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، عرض المشاركون في الورشة، التي أشرف عليها المهندس الإماراتي وليد عمران الجلاف، مجسمات ديكورية صغيرة، صنعت من مواد بينها الكرتون وأغصان الشجر والأقمشة والأوراق، وأضيئت بأجهزة إنارة صغيرة.

وفسرت المجموعات الثلاث لمتدربي اختياراتها ومفاهيمها للمواد والأشكال التي عكستها المجسمات.

وذكر "عمران" أن تلك التصميمات المشهدية التي أنجزها المتدربون، عرفتهم على أفضل السبل لاستخدام عناصر الطبيعة من حولهم لتصميم وتنفيذ المناظر، ومناهج وأساليب توظيف الإضاءة والألوان والملابس والإكسسوارات، وفقاً للمذهب الفني للعرض المسرحي وزمنه ومكانه.

وكانت الورشة التي انطلقت في 24 يوليو الماضي، تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقية يومية حول تاريخ وتطور وأدوات السينوغرافيا، وتجلياتها في التجارب المسرحية الحديثة.

وفي الختام أثنى بورحيمة على جهود مشرف الورشة، وثمارها، وقدم شهادات المشاركة للمتدربين.

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