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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تؤكد التزامها بإيجاد حل سلمي يضمن بقاء النيجر شريكا قويا في تحقيق الأمن والتنمية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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 أكدت الولايات المتحدة التزامها بإيجاد حل سلمي يضمن بقاء النيجر شريكا قويا في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة. 

جاء ذلك، حسبما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ورئيس النيجر محمد بازوم لمناقشة ومتابعة تطورات الأوضاع في النيجر.
وشدد بلينكن، بحسب البيان، على أن ضمان سلامة وأمن بازوم وأسرته أمران في غاية الأهمية.
وجدد التزام واشنطن باستعادة سلطة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا، بما يتفق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين.

الولايات المتحدة النيجر