المنظمة الدولية للهجرة: فرار 4 ملايين شخص من الصراع في السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، إن الصراع في السودان أجبر ما يقرب من أربعة ملايين شخص على الفرار من ديارهم خلال ما يزيد عن 100 يوم.

وأظهرت أحدث بيانات مصفوفة تتبع حركة النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة أن المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، حيث لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى خارج البلاد، بينما نزح 3.02 مليون شخص داخليا.

ووفقا لأخر إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للهجرة بشأن الوضع الإنساني في السودان، أُجبر الأفراد على مغادرة جميع ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية، بينما تتركز النسبة الأعلى من النازحين في ولايات نهر النيل (15 في المائة) والشمالية (11 في المائة) وشمال دارفور (9 في المائة) والنيل الأبيض (9 في المائة).

وأفادت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن 71 في المائة من إجمالي النازحين فروا من ولاية الخرطوم.

وأوضحت المنظمة أن التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ 108 الماضية تفوق إجمالي الحالات المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية. لكنها أشارت أيضا إلى أن الوصول إلى العديد من المناطق لا يزال مستحيلا بسبب القتال، ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير أو تقديرات أولية.

ووصل اللاجئون القادمون من السودان إلى دول الجوار بما فيها مصر وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت المنظمة إن المواطنين السودانيين شكلوا أكثر من ثلثي أولئك اللاجئين، بينما كان الثلث المتبقي من جنسيات أخرى، ومن والعائدين لبلدانهم.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قال "الوقت قد حان لجميع أطراف الصراع لإنهاء هذه الحرب المأساوية على الفور".

وقالت المفوضية السامية إن الظروف كانت "مروعة" بالنسبة لأولئك الذين تركوا البلاد بحثا عن مأوى في البلدان المجاورة في ظل ازدحام مخيمات النازحين، وموسم الأمطار الذي يلوح في الأفق والذي يجعل إعادة التوطين وإيصال المساعدات أكثر صعوبة.

ورددت المنظمة الدولية للهجرة هذه المخاوف حيث حذرت من أن الأمطار تنذر بوقوع فيضانات والتي يمكن أن تُفاقم الأوضاع الهشة بالأساس.

بدوره، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأربعاء من تفاقم الجوع والنزوح بسبب الحرب الخارجة عن السيطرة.

وقال المكتب إن 6 ملايين شخص في السودان – أي ما يعادل 13 في المائة من إجمالي السكان – على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقا لأخر التحليلات للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ويواجه أكثر من 20 مليون شخص في البلاد مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والتردي الاقتصادي والنزوح الجماعي.