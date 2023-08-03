أحمد تركي: قانون الأحوال الشخصية جيد ولكن يحتاج للترميم

قال الشيخ أحمد تركي أمين الشئون الدينية في حزب حماة الوطن، إن قانون الأحوال الشخصية في الأصل جيد ولكن يحتاج للترميم في مسائل منها الطاعة والنفقة.

وأضاف في جلسة مشكلات ما بعد الطلاق بالحوار الوطني، أن القانون المصري أخذ برأي أبن حزم في أن النشوز لايمنع النفقة، وهو في الأصل بسبب الخوف تحتاج إلى إصلاح.

وأوضح أن بيت الزوجية لا يجب أن يكون محبسا، مشددا ان القانون يحتاج إلى إصلاحات وترميم.

كما أشار إلى مشكلة أخرى وهي الإيلاء هجر الزوج لفراش الزوجة، موضحا أنه مع تطبيق حق الكد والسعاية إذا شاركت المرأة فعليا في تكوين الثروة.