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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق دوري مراكز الشباب بالمنيا

دورى مراكز الشباب
دورى مراكز الشباب بالمنيا
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، انطلاق فعاليات دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة فى كافة الجوانب البدنية والصحية والتربوية والاجتماعية.

قال مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة على مدى 10 سنوات، معربا عن تقديره لفريق العمل بالمشروع، لافتا إلى أهمية دوري مراكز الشباب فى دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة فى أنشطته المتنوعة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب.

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