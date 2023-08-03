البنات اكتسحن البنين في أوائل الثانوية العامة "علمي علوم" بجنوب سيناء

هنأ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 على مستوى المحافظة.

ونقل تهنئة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا، ومؤكدا حرص المحافظ على تكريم الأوائل؛ تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم وذلك في أقرب فرصة.

وحصلت "البوابة نيوز" على قائمة لوحة شرف أوائل المحافظة في الثانوية العامة هذا العام، وتصدر قائمة الأوائل من الشعبة العلمية (علوم) وحصل على المركز الأول الطالب عبدالرحمن علاء الحسيني مهنا، مجموع 394.5 درجة، من مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وحصلت جنة ياسر محمد محمد مرزوق، على المركز الثاني مجموع 394 درجة ، من مدرسة السادات الثانوية برأس سدر، والمركز الثالث كان من نصيب الطالبة نورا زكي محمد عبدالرؤوف العفيفي، مجموع 390 درجة من مدرسة الهور الثانوية العامة للبنات بطور سيناء، وحصلت حبيبة إسماعيل احمد إسماعيل ، على المركز الرابع مجموع 384.5 درجة، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة.

كما تضمنت قائمة الشرف الطالبة وسام سمير شعبان المركز الخامس مجموع 380.5درجة، من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بطور سيناء، بينما حصلت الطالبة شهد وليد مصطفى على المركز السادس مجموع 379.5 درجة من مدرسة جيل اكتوبرالثانوية بشرم الشيخ، وحصل أحمد إبراهيم محمود على المركز السابع مجموع 379 درجة، من مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية بطور سيناء، وحصل الطالبة ملك اشرف محمد قاسم، على المركز الثامن مجموع 377 درجة من مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، وحصل أسامة سمير عبدالمنعم علي المركز التاسع مجموع 375 درجة، من مدرسة الأهرام الرسمية لغات بطور سيناء، وحصل الطالب محمد شعبان صدقي على المركز العاشر مجموع 374.5 درجة من مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد بطور سيناء، وبالمثل حصلت الطالبة سارة يوسف عبدالحليم، على نفس المجموع من مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء.

وفي سياق آخر كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول للثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بمختلف مدن المحافظة وذلك بعد عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية هو ٢٢٠ درجة، مضيفا أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني ١٧٠ درجة لإدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس ، و١٤٠ درجة بإدارة أبوزنيمة و ١٩٠ درجة بإدارة طور سيناء.



بينما الصف الأول الثانوي التجاري فجاء الحد الأدني ١٤٠ درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع أما إدارة طور سيناء فجاء الحد الأدنى بها ١٦٥ درجة ، وإدارة رأس سدر ١٥٠ درجة .

وأشار وكيل الوزارةإلى أن الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الزراعي ١٤٠ درجة بجميع إدارات المحافظة، أما الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الفندقي ١٤٥ درجة بإدارة طور سيناء ، و١٤٠ درجة بإدارة دهب

وفي سياق متصل قال وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ جرى التصديق عى فتح فصل ثانوي بمدرسة خالد بن الوليد بالجبيل وكما جرى التصديق بفتح فصل إعدادي بمدرسة المروة الابتدائية بحي الطور الجديدة.