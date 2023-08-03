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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

7 معامل تنسيق تستقبل طلاب الثانوية بجامعة الإسكندرية

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية
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تبدأ مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، يوم السبت المقبل 5 أغسطس 2023، في إستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم مجانًا.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تخصيص 7 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم.وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل تتوزع في كليات "الآداب، التربية، السياحة والفنادق ، علوم الشاطبي ، علوم محرم بك  ،الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة".

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.

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