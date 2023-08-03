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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: استمرار ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

مجلس الذهب العالمي
مجلس الذهب العالمي
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أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن استمرار ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث وصلت قيمة التدفقات الخارجة من الصناديق إلى 21 طن ذهب، وكانت أغلبية التدفقات الخارجة في شهر يونيو الماضي. 
 

وكشف تقرير صادر اليوم عن “جولد بيليون” ان صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي أصول تقترب من 60 مليار دولار، شهد انخفاض كبير هذا الأسبوع وسجل أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الذهب والبيانات الأمريكية التي تزيد توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي.


ولكن على الرغم من أن المستثمرين تجاهلوا الاستثمار في الذهب إلى حد كبير حتى الآن خلال عام 2023، فإن هناك إشارات مبكرة على أن المعنويات بدأت في التحول. وأن سوق الذهب لا يزال في وضع الانتظار والترقب حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يبقي خياراته مفتوحة فيما يتعلق بسياسته النقدية. 
 

وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2023 يتوقع مجلس الذهب العالمي أن سوق الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب ينتظر محفزًا. وقد يكون هذا المحفز هو اعلان صريح من الفيدرالي على انهاء دورة رفع الفائدة.

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