جامعة القناة تساهم في رفع وعي الشباب ضد مخاطر المخدرات

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والأستاذة سناء مشرفة وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار البرامج الوقائية والخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمختلف فئات الشباب، وخاصة طلاب الجامعات لما لهم من دور في الحد من تفاقم المشكلات ودفع الآخرين للعلاج، وبرعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان..

حضر اللقاء كل من الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

يأتي اللقاء بهدف توفير كافة السبل الوقائية والعلاجية في استثمار قدرات طلاب الجامعة نحو رفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات .

كما حضرت اللقاء الدكتورة مناي شاهين وكيل مركز إعداد القادة بالجامعة.

هذا وناقش الجانبان سبل توفير مقر دائم للصندوق تحت مسمى " بيت التطوع " داخل الحرم الجامعي ؛ لتقديم خدمات الصندوق الوقائية، والتوعوية لجميع طلاب الجامعة على مدار العام الدراسي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد النعيم حرص الجامعة على استمرار البرامج الوقائية في تقديم رسالتها إلى الشباب الجامعي ؛ كخطوة هامة في رفع وعي الشباب الجامعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات .

فيما أشار الدكتور إبراهيم عسكر إلى أن جامعة القناة تعد أحد القلاع العلمية الكبيرة سواء على المستوى التعليمي ، الثقافي ،العلمي والتنويري والتي لابد من استثمار قدراتها وطاقات شبابها في علاج القضايا المجتمعية الهامة ومن بينها قضية الإدمان.