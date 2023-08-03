حريق يلتهم محتويات مصنع مطبوعات ورقية بمدينة 6 أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع مطبوعات ورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وبالفحص تبين أن المساحة الكلية للمصنع 650م وأن الاشتعال بجمالون علي مساحة 350 م وهو مصنع مطبوعات ورقية وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.