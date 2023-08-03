ads
الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات مصنع مطبوعات ورقية بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع مطبوعات ورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وبالفحص تبين أن المساحة الكلية للمصنع 650م وأن الاشتعال بجمالون علي مساحة 350 م وهو مصنع مطبوعات ورقية وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على حريق السيطرة على الحريق السيطرة على حريق نشب المنطقة الصناعية الثالثة بمديرية أمن الجيزة بالمنطقة الصناعية انتقلت الأجهزة الأمنية حماية المدنية سيطرة على حريق قوات الحماية المدنية بالجيزة قوات الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة