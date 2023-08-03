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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا تضيف النرويج إلى لائحة الدول «غير الصديقة»

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن إعلام روسيا أن موسكو أضافت النرويج إلى لائحة الدول "غير الصديقة"، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي 2022 أدرجت الحكومة الروسية قائمة الدول غير الصديقة من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومًا فى وقت سابق، يُقضى بوضع أصول وأموال الدول غير الصديقة لروسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة، وذلك ردًّا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.

ووفقًا للمرسوم، فإن هذه الخطوة اقتضتها "الضرورة الملحّة للرد على الإجراءات غير القانونية التى تتخذها الولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها فى بلدانهم". مشيرًا إلى أن ذلك للرد على استهداف روسيا من قبل بعض الدول التى تتخذ إجراءات تجاه أصول روسيا وتمويل الجماعات الإرهابية فى البلدان المجاورة.

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